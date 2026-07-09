اليابان.. التحقيق في واقعة خياطة شفتي امرأة

وتمكنت الضحية من الهرب في اليوم التالي أثناء غياب المشتبه بها، ولجأت إلى متجر قريب وهي ترتدي كمامة وتحمل ورقة كُتب عليها: "أرجوكم ساعدوني"، بعدما عجزت عن التحدث، ما دفع العاملين إلى إبلاغ الشرطة.
وأفادت الضحية بأنها كانت تقيم مع المشتبه بها منذ أبريل/نيسان 2025، لكنها لم تتمكن من المغادرة سابقًا بسبب خوفها منها.
ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادث ودوافعه، كما تستجوب أشخاصًا كانوا يقيمون في المنزل وقت وقوع الواقعة، دون الكشف حتى الآن عن مزيد من التفاصيل أو موقف المتهمة من الاتهامات.
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