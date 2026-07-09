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اليابان.. التحقيق في واقعة خياطة شفتي امرأة

شصي
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 01:18 م
الوكيل الإخباري-   ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا، للاشتباه في اعتدائها على زميلتها في السكن (42 عامًا)، بعدما اتُّهمت بخياطة شفتيها بإبرة وخيط داخل منزل في محافظة إيباراكي.اضافة اعلان


وتمكنت الضحية من الهرب في اليوم التالي أثناء غياب المشتبه بها، ولجأت إلى متجر قريب وهي ترتدي كمامة وتحمل ورقة كُتب عليها: "أرجوكم ساعدوني"، بعدما عجزت عن التحدث، ما دفع العاملين إلى إبلاغ الشرطة.

وأفادت الضحية بأنها كانت تقيم مع المشتبه بها منذ أبريل/نيسان 2025، لكنها لم تتمكن من المغادرة سابقًا بسبب خوفها منها.

ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادث ودوافعه، كما تستجوب أشخاصًا كانوا يقيمون في المنزل وقت وقوع الواقعة، دون الكشف حتى الآن عن مزيد من التفاصيل أو موقف المتهمة من الاتهامات.
 
 


gnews

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