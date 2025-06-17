اليابان.. تحقيقات في وفاة مريض ابتلع مفتاحاً كان يُستخدم لتقييده

وبدأت القصة في يناير (كانون الثاني) عام 2022، حين أُدخل "كينيتشي أونيشي"، البالغ من العمر 82 عاماً، إلى المستشفى بعد تعرضه لكسر في عظمة الصدر جراء سقوط مفاجئ.
ورغم استقراره في البداية، إلا أن حالته تدهورت بعد عدة أشهر، حين اشتكى من آلام في الحلق، وتبين لاحقاً في صور الأشعة وجود "ظل كبير" في الحنجرة، ليتضح أنه مفتاح معدني ثقيل ذو أطراف حادة، كان موصولًا بسلسلة معدنية على شكل أوزة.
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