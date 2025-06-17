اليابان.. تحقيقات في وفاة مريض ابتلع مفتاحاً كان يُستخدم لتقييده

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الوكيل الإخباري- شهد أحد مستشفيات مدينة أوساكا اليابانية واقعة صادمة أثارت موجة من الجدل حول مستوى العناية الطبية المقدّمة لكبار السن ومرضى الخرف، وذلك بعد وفاة رجل مسنّ إثر ابتلاعه مفتاحاً معدنياً يبلغ طوله 12 سنتيمتراً، داخل جناح المرضى، دون أن تكتشف حالته في الوقت المناسب. اضافة اعلان





وبدأت القصة في يناير (كانون الثاني) عام 2022، حين أُدخل "كينيتشي أونيشي"، البالغ من العمر 82 عاماً، إلى المستشفى بعد تعرضه لكسر في عظمة الصدر جراء سقوط مفاجئ.



ورغم استقراره في البداية، إلا أن حالته تدهورت بعد عدة أشهر، حين اشتكى من آلام في الحلق، وتبين لاحقاً في صور الأشعة وجود "ظل كبير" في الحنجرة، ليتضح أنه مفتاح معدني ثقيل ذو أطراف حادة، كان موصولًا بسلسلة معدنية على شكل أوزة.