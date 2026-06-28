اليمن.. توقيف أب وأم بعد وفاة طفلهما في ظروف غامضة

وبحسب المعلومات الأولية، شوهد الأب يعتدي على الطفل أثناء ذهابهما وعودتهما من المزرعة، قبل أن يتوفى لاحقًا، وسط محاولات إسعاف متأخرة.
ودفعت شكوك الجيران حول الوفاة إلى إيقاف الدفن وإبلاغ الشرطة، التي عثرت على آثار إصابات متعددة في جسد الطفل، ما عزز الاشتباه بتعرضه للعنف، فيما تم توقيف الوالدين لاستكمال التحقيقات.
-
أخبار متعلقة
-
حيل ذكية لتبريد المنزل خلال موجات الحر الشديدة - فيديو
-
أمريكا.. مواجهة الموت لإنقاذ حياة طفلتين
-
مصر .. الرمال تبتلع 5 أشخاص خلال رحلة تنقيب سرية عن الآثار
-
ترند "سكويشي" على السوشيال ميديا يشوّه وجوه أطفال - فيديو
-
أمريكا.. سمكة قرش تهاجم طفلًا في جزر البهاما
-
قضية قاصر ضد يوتيوب تنتهي بتسوية ودية
-
فرنسي أكل طائرة كاملة على مدى عامين.. وهذه قصته - فيديو
-
هوغربيتس حذّر من نشاط زلزالي قوي قبل كارثة فنزويلا