اليمن.. توقيف أب وأم بعد وفاة طفلهما في ظروف غامضة

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الوكيل الإخباري- أوقفت الأجهزة الأمنية في محافظة المحويت شمال غربي اليمن أبًا وأمًا، على خلفية وفاة طفلهما (12 عامًا) في ظروف يُشتبه بأنها نتيجة تعذيب وضرب مبرح، فيما لا تزال التحقيقات جارية. اضافة اعلان





وبحسب المعلومات الأولية، شوهد الأب يعتدي على الطفل أثناء ذهابهما وعودتهما من المزرعة، قبل أن يتوفى لاحقًا، وسط محاولات إسعاف متأخرة.



ودفعت شكوك الجيران حول الوفاة إلى إيقاف الدفن وإبلاغ الشرطة، التي عثرت على آثار إصابات متعددة في جسد الطفل، ما عزز الاشتباه بتعرضه للعنف، فيما تم توقيف الوالدين لاستكمال التحقيقات.





