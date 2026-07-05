اليمن.. صواعق رعدية تودي بحياة 6 أشخاص

الوكيل الإخباري- لقي ستة يمنيين، بينهم امرأتان وطفلة، مصرعهم جراء صواعق رعدية ضربت مناطق في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

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وضربت صاعقة رعدية منزلًا في مديرية بني العوام، ما أسفر عن وفاة رجل وزوجته وطفلتهما، فيما توفيت امرأة أخرى في المديرية نفسها إثر صاعقة أشعلت حريقًا في منزلها.



وفي مديرية كشر، شرقي المحافظة، لقي شابان من عائلة واحدة مصرعهما بسبب صاعقة رعدية.