اليمن.. صواعق رعدية تودي بحياة 6 أشخاص

وضربت صاعقة رعدية منزلًا في مديرية بني العوام، ما أسفر عن وفاة رجل وزوجته وطفلتهما، فيما توفيت امرأة أخرى في المديرية نفسها إثر صاعقة أشعلت حريقًا في منزلها.
وفي مديرية كشر، شرقي المحافظة، لقي شابان من عائلة واحدة مصرعهما بسبب صاعقة رعدية.
وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت الأمطار الغزيرة والصواعق في اليمن منذ مارس/آذار الماضي عن مقتل وإصابة 112 شخصًا، إضافة إلى تضرر مئات الأسر، معظمها من النازحين.
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