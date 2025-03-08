اليوم العالمي للمرأة : دعوة لتعزيز المساواة وتمكين النساء

وتشهد الأنشطة والاحتفالات لهذا العام التركيز على تمكين النساء في مجالات العمل والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق الصحية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في مناطق النزاع والأزمات الإنسانية. ويؤكد هذا اليوم على ضرورة القضاء على العنف ضد المرأة وتوفير الفرص المتساوية في الحياة المهنية والاجتماعية.
من جانبها، دعت العديد من المنظمات النسائية والحقوقية إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومات في بعض الدول بمواصلة دعم السياسات التي تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها في مختلف المجالات.
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