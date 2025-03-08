اليوم العالمي للمرأة : دعوة لتعزيز المساواة وتمكين النساء

الوكيل الإخباري- يحتفل العالم اليوم في 8 مارس 2025 باليوم العالمي للمرأة، الذي يُعد مناسبة سنوية هامة للتأكيد على حقوق المرأة وضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

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وفي هذا اليوم، تتنوع الفعاليات التي تُنظم في مختلف الدول، سواء على صعيد المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لتعزيز الوعي بقضايا النساء والحد من التحديات التي تواجههن.



وتشهد الأنشطة والاحتفالات لهذا العام التركيز على تمكين النساء في مجالات العمل والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق الصحية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في مناطق النزاع والأزمات الإنسانية. ويؤكد هذا اليوم على ضرورة القضاء على العنف ضد المرأة وتوفير الفرص المتساوية في الحياة المهنية والاجتماعية.