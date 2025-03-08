 
السبت 2025-03-08 04:15 م
 

اليوم العالمي للمرأة : دعوة لتعزيز المساواة وتمكين النساء

ل
تعبيرية
 
السبت، 08-03-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   يحتفل العالم اليوم في 8 مارس 2025 باليوم العالمي للمرأة، الذي يُعد مناسبة سنوية هامة للتأكيد على حقوق المرأة وضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

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وفي هذا اليوم، تتنوع الفعاليات التي تُنظم في مختلف الدول، سواء على صعيد المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لتعزيز الوعي بقضايا النساء والحد من التحديات التي تواجههن.


وتشهد الأنشطة والاحتفالات لهذا العام التركيز على تمكين النساء في مجالات العمل والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق الصحية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في مناطق النزاع والأزمات الإنسانية. ويؤكد هذا اليوم على ضرورة القضاء على العنف ضد المرأة وتوفير الفرص المتساوية في الحياة المهنية والاجتماعية.


من جانبها، دعت العديد من المنظمات النسائية والحقوقية إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومات في بعض الدول بمواصلة دعم السياسات التي تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها في مختلف المجالات.

 
 
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