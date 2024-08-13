امرأة تسرق أجنحة دجاج بـ1.5 مليون دولار.. سر "الحيلة الكبرى"

اعتقلت السلطات الأمريكية المتهمة، التي تدعى فيرا ليدل (67 عامًا)، في مقاطعة كوك، إلينوي، في يناير/كانون الثاني 2023.
كانت ليدل تعمل آنذاك مديرة لخدمات الطعام في منطقة مدارس هارفي 152، وهو المنصب الذي تولته منذ يوليو/تموز 2020.
بين تاريخ بدء عملها وفبراير/شباط 2022، قدمت ليدل مئات الطلبات غير المصرح بها للمواد الغذائية، بما في ذلك 11,000 صندوق من أجنحة الدجاج، إذ تمت بشكل منفصل عن الطلبات الضرورية التي كانت تحتاجها المنطقة.
وقال المدعون في ذلك الوقت: "بدأت عملية الاحتيال الكبيرة في ذروة جائحة كوفيد عندما لم يُسمح للطلاب بالحضور الفعلي إلى المدرسة. وعلى الرغم من أن الأطفال كانوا يتعلمون عن بُعد، استمرت المنطقة التعليمية في تقديم وجبات للطلاب الذين يمكن لعائلاتهم استلامها".
دفعت إدارة المنطقة تكاليف الطلبات، ثم استخدمت ليدل شاحنة تابعة للمنطقة لنقل الطعام المسروق، لكن لم يُحضر الطعام إلى المدرسة أو يُقدم للطلاب.
تم اكتشاف الاحتيال عندما أظهرت التحقيقات أن قسم خدمات الطعام تجاوز ميزانيته بمقدار 300,000 دولار في منتصف العام.
وفي الأسبوع الماضي، اعترفت ليدل بالذنب وسرقة أجنحة دجاج بقيمة 1.5 مليون دولار من منطقة مدرسية في إلينوي، وحُكم عليها بالسجن 9 سنوات.
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