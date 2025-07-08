امرأة هندية تواجه بشجاعة إحدى أخطر أفاعي العالم

وقد نالت جهودها الشجاعة إشادة من النشطاء على الإنترنت بعد بث مقطع فيديو لعملية الإنقاذ على قنوات التلفزيون.
وكانت روشني ضمن فريق استجابة سريعة مكوّن من خمسة أعضاء، توجه إلى منطقة أنشوماروثومودو على أطراف الغابة لإنقاذ الأفعى بعد أن عثر عليها السكان المحليون قرب مجرى مائي يرتاده الكثيرون للاستحمام.
وأظهرت لقطات الإنقاذ التي بثّتها قنوات التلفزيون كيف قامت الضابطة وحدها، وهي تحمل عصا طويلة ذات انحناءة في أحد طرفيها وكيسا طويلا، بالإمساك بذيل الأفعى ثم دفعتها برفق للدخول إلى الكيس، وكل ذلك في ست دقائق فقط.
وفي إحدى اللحظات، سُمعت وهي تقول "من فضلك" للأفعى بينما كانت تمسك بفم الكيس مفتوحًا أمامها، لكنها رفضت التعاون وحاولت الزحف بعيدا. وبعد عدة محاولات، تمكّنت من إدخال الأفعى في الكيس، وقد بلغ وزنها حوالي 20 كيلوغراما.
-
أخبار متعلقة
-
العلم يفسّر والخيال يشتعل .. حقيقة الجمجمة التي ظهرت على "جوجل ماب"
-
وفاة شابة أميركية بعد جلوس مديرتها عليها
-
رجل أعمال يقدم الخلطة السحرية للوصول إلى أول مليون في حياتك
-
دراسة: تناول منتجات الألبان قبل النوم قد يكون سبب "الكوابيس"
-
ذهب وزئبق أحمر.. يوتيوبر مغربي يثير الجدل بفيديو "الكنز"
-
بعد 26 عاما.. شابة تركية ترد جميل والديها بطريقة غير متوقعة أثارت تفاعلا كبيرا
-
مصرع سائح إيطالي في هجوم دب خلال محاولة إطعامه في رومانيا
-
شائعات مرعبة تطارد دمى "لابوبو"