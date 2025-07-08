امرأة هندية تواجه بشجاعة إحدى أخطر أفاعي العالم

الوكيل الإخباري- في مشهد شجاع انتشر بشكل واسع على الإنترنت، تمكنت ضابطة الغابات "جي إس روشني" من إنقاذ أفعى كوبرا ملكية ضخمة في غضون دقائق قليلة فقط، في ولاية كيرالا بالهند.

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وفي التفاصيل، قامت جي. إس. روشني، التي أنقذت أكثر من 800 أفعى سامة وغير سامة خلال مسيرتها المهنية التي امتدت لنحو ثماني سنوات في إدارة الغابات بولاية كيرالا، بالإمساك بأول أفعى ملك الكوبرا لها، والتي يبلغ طولها ما بين 14 إلى 15 قدما، يوم الأحد.



وقد نالت جهودها الشجاعة إشادة من النشطاء على الإنترنت بعد بث مقطع فيديو لعملية الإنقاذ على قنوات التلفزيون.



وكانت روشني ضمن فريق استجابة سريعة مكوّن من خمسة أعضاء، توجه إلى منطقة أنشوماروثومودو على أطراف الغابة لإنقاذ الأفعى بعد أن عثر عليها السكان المحليون قرب مجرى مائي يرتاده الكثيرون للاستحمام.



وأظهرت لقطات الإنقاذ التي بثّتها قنوات التلفزيون كيف قامت الضابطة وحدها، وهي تحمل عصا طويلة ذات انحناءة في أحد طرفيها وكيسا طويلا، بالإمساك بذيل الأفعى ثم دفعتها برفق للدخول إلى الكيس، وكل ذلك في ست دقائق فقط.



وفي إحدى اللحظات، سُمعت وهي تقول "من فضلك" للأفعى بينما كانت تمسك بفم الكيس مفتوحًا أمامها، لكنها رفضت التعاون وحاولت الزحف بعيدا. وبعد عدة محاولات، تمكّنت من إدخال الأفعى في الكيس، وقد بلغ وزنها حوالي 20 كيلوغراما.