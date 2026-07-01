الأربعاء 2026-07-01 04:26 م

امريكا.. رجل يعثر على دب داخل شاحنته - فيديو

sa
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 02:58 م

الوكيل الإخباري-   في حادثة طريفة بولاية كولورادو الأمريكية، عثر رجل في مدينة ستيمبوت سبرينغز على دب داخل شاحنته، وتحديدًا في مقعد السائق، عند عودته إليها.

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وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة مفاجأته بالحيوان الذي بدا هادئًا داخل المركبة، قبل أن يتمكن من إخراجه باستخدام لوح خشبي، حيث غادر الدب دون أي إصابات أو أضرار.


وتأتي الحادثة ضمن تزايد مشاهدات الدببة في المنطقة، وسط تحذيرات للسكان من ترك المركبات مفتوحة أو مواد قد تجذب الحيوانات البرية.

 

 

 
 


gnews

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