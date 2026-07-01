امريكا.. رجل يعثر على دب داخل شاحنته - فيديو

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة مفاجأته بالحيوان الذي بدا هادئًا داخل المركبة، قبل أن يتمكن من إخراجه باستخدام لوح خشبي، حيث غادر الدب دون أي إصابات أو أضرار.
وتأتي الحادثة ضمن تزايد مشاهدات الدببة في المنطقة، وسط تحذيرات للسكان من ترك المركبات مفتوحة أو مواد قد تجذب الحيوانات البرية.
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