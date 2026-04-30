انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله في كردستان العراق

الوكيل الإخباري- أقدم رجل في الأربعينيات من عمره في إقليم كردستان العراق على إنهاء حياته، بعد مواجهة مسلّحة بينه وبين قوات أمنية كانت تحاول إلقاء القبض عليه، لمثوله أمام القضاء ومحاكمته.





ووقعت الحادثة في قضاء كوية التابع لمحافظة أربيل، حيث توجهت فرقة أمنية إلى منزل المتهم للقبض عليه، بعد تبليغه سابقًا بضرورة تسليم نفسه للجهات القضائية، بموجب الأوامر القضائية الصادرة بحقه.



وكشفت مؤسسة أسايش إقليم كردستان، في بيان نقلته وكالة "شفق نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، ملابسات وتفاصيل الحادثة التي جرت أحداثها عصر أمس.



وقالت المؤسسة في بيانها: "إن قوة من مديرية أسايش شرق أربيل توجهت في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم أمس 28 نيسان 2026، لتنفيذ أمر قضائي يقضي بتفتيش منزل واعتقال المتهم (عرفان عبد العزيز)، البالغ من العمر 47 عامًا، والمطلوب وفق المادتين (430 و238) من قانون العقوبات العراقي".



وأضافت أن "المتهم واجه القوة الأمنية مستخدمًا سلاحًا ناريًا من نوع (مسدس)، وعلى الرغم من توجيه نداءات متكررة له لتسليم نفسه، إلا أنه استمر في المقاومة ومحاولة الفرار، قبل أن يطلق النار على نفسه وينهي حياته".





