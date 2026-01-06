الثلاثاء 2026-01-06 10:35 ص

انتشال جثة شابة من قاع بحيرة بعد وفاة غامضة في تركيا - فيديو

الوكيل الإخباري-   انتشلت فرق الإنقاذ التركية،يوم الاثنين، سيارة شابة من قاع بحيرة في محافظة بالكيسير غرب تركيا، بعد يوم من العثور على جثمانها داخل المركبة، في حادثة ما تزال ملابساتها غامضة.

وتوفيت إليف كومال (33 عامًا) غرقًا داخل سيارتها، التي بدت سليمة عند انتشالها، فيما أظهر مقطع فيديو عملية سحب المركبة باستخدام بالون نفخ لرفعها من قاع البحيرة قبل جرّها إلى الشاطئ.


وكانت فرق الإنقاذ تبحث عن الشابة منذ اختفائها قبل 8 أيام، عقب بلاغ قدمه صديقها الذي كان برفقتها في رحلة تخييم، قبل أن تقود الأدلة إلى البحيرة بدل الغابة. وعثر الغواصون على السيارة وبداخلها إليف، مع وجود نافذة جانبية مفتوحة جزئيًا.


وأفادت وسائل إعلام تركية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى الوفاة غرقًا دون وجود آثار إطلاق نار أو اعتداء، فيما يواصل المحققون فحص السيارة بانتظار تقرير الطب الشرعي النهائي.


وكانت الشرطة قد أوقفت صديقها مؤقتًا بعد إفادته بحدوث مشادة بينهما قبل اختفائها، ثم أفرجت عنه لعدم كفاية الأدلة، رغم استمرار شكوك عائلة الشابة التي ترجح وجود شبهة جنائية.

 

 

 

 

