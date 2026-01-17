انتقاماً من الأب.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعها بالرصاص بسبب 'نزاع حضانة'

الوكيل الإخباري- تحوّل نزاع حضانة رضيع في الولايات المتحدة إلى مأساة، بعدما اتُّهمت أم في ولاية وايومنغ بقتل طفلها البالغ 11 شهراً قبل تسليمه لوالده تنفيذاً لأمر قضائي.

اضافة اعلان



وبحسب الشرطة، أطلقت مادلين دالي النار على طفلها بعد فرارها به خارج الولاية. وعُثر عليها في نيو مكسيكو، حيث سُمع إطلاق نار أثناء محاولة توقيفها، ليُنقل الطفل إلى المستشفى ويفارق الحياة.



وُجهت للأم تهم القتل من الدرجة الأولى وإساءة معاملة الأطفال المفضية إلى الوفاة، وقد تواجه السجن المؤبد