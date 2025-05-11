اندلاع حريق ضخم بجوار منازل سكنية في مصر - صورة

الوكيل الإخباري- شبّ حريق في أحد منازل منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفر الشيخ، نتيجة احتكاك في أسلاك الضغط العالي، ما تسبب في اشتعال النيران في سطح المنزل.



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فور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، تحركت قوات الحماية المدنية بسرعة إلى الموقع، حيث تم الدفع بأربع سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق خلال دقائق، دون تسجيل أي إصابات بشرية.



كإجراء احترازي، قامت الجهات المعنية بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة، فيما باشرت فرق الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء أعمال الفحص الفني للأسلاك المتضررة لتحديد أسباب تكرار هذه الحوادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.



يُذكر أن المنطقة نفسها كانت قد شهدت، يوم أمس، حادثًا مشابهًا بسقوط أحد أسلاك الضغط العالي على أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة نوم وحدوث خسائر مادية في منزل مجاور، دون تسجيل إصابات.



