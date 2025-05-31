انفجار إطار طائرة تقل رئيس ليبيريا خلال الهبوط دون إصابات

وذكرت وسائل إعلام أن الحادث تسبب في إلغاء كافة الرحلات المجدولة في المطار مؤقتًا.
من جانبها، أكدت سلطات المطار أنه تم إجلاء جميع الركاب بأمان، بمن فيهم الرئيس بواكاي، دون وقوع أي إصابات، مشيرة إلى أن الانفجار نجم عن عطل ميكانيكي في الإطار، وليس نتيجة خلل في حالة المدرج.
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