السبت 2025-05-31 12:36 م
 

انفجار إطار طائرة تقل رئيس ليبيريا خلال الهبوط دون إصابات

ناتا
تعبيرية
 
السبت، 31-05-2025 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   تعرضت طائرة خاصة تقل الرئيس الليبيري جوزيف نيوما بواكاي الأب لحادث انفجار إطار أثناء هبوطها في مطار روبرتس الدولي، ما أدى إلى توقف الطائرة على المدرج وتعطيل حركة الطيران.

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وذكرت وسائل إعلام  أن الحادث تسبب في إلغاء كافة الرحلات المجدولة في المطار مؤقتًا.


من جانبها، أكدت سلطات المطار أنه تم إجلاء جميع الركاب بأمان، بمن فيهم الرئيس بواكاي، دون وقوع أي إصابات، مشيرة إلى أن الانفجار نجم عن عطل ميكانيكي في الإطار، وليس نتيجة خلل في حالة المدرج.

 

لبنان 24

 
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