انفجار الوسادة الهوائية بسبب صوت مدفع الإفطار في قطر - فيديو

الوكيل الإخباري- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادثة غريبة شهدتها شوارع قطر، حيث انفجرت الوسادة الهوائية (airbag) في سيارة أحد الاشخاص أثناء مروره بجانب مدفع الإفطار، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ظهرت السيارة وهي تسير ببطء بجانب المدفع، وعند إطلاقه، انفجرت الوسادة الهوائية بشكل مفاجئ نتيجة قوة الصوت الناتجة عن انفجار المدفع.



وأثارت الحادثة العديد من التساؤلات والتعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار أحد المستخدمين إلى أن "وضع المدفع في شارع عام وسط السيارات ليس منطقياً"، فيما أضاف آخر "يجب أن تكون فوهة المدفع موجهة بشكل أعلى نحو السماء لتجنب هذه الحوادث". كما أوضح أحد المتابعين أن "عند إطلاق المدفع، تحدث اهتزازات قوية في الهواء حوله، ما يؤدي إلى تفعيل الوسادة الهوائية بسبب المستشعرات الحساسة في السيارة".



الوسادة الهوائية (Airbag) هي أحد أنظمة السلامة المهمة في السيارات، حيث تعمل على حماية الركاب في حالات الاصطدام. وتعمل الوسادة الهوائية من خلال مستشعرات خاصة تكتشف الصدمات القوية أو التباطؤ المفاجئ في السيارة، ما يؤدي إلى انفجار الوسادة بسرعة كبيرة لتوفير حماية إضافية للركاب. في بعض السيارات الحديثة، قد تكون المستشعرات حساسة للغاية للصوت أو الاهتزازات، مما جعل انفجار المدفع القوي يسبب اهتزازات قوية حول السيارة، وبالتالي تم تفعيل الوسادة الهوائية.

pic.twitter.com/Gw19Y7o8ZO March 18, 2025