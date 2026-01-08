انفجار بالونات يحوّل عيد ميلاد إلى كارثة في أوزبكستان (فيديو)

وحذر مختصون من تكرار مثل هذه الحوادث نتيجة استخدام بالونات مملوءة بغاز الهيدروجين شديد الاشتعال بدلاً من الهيليوم الآمن، مؤكدين صعوبة التمييز بينهما بالعين المجردة. ودعوا إلى تجنب استخدام البالونات بالقرب من الشموع أو أي مصادر للهب حفاظاً على السلامة.
