انفجار بالونات يحوّل عيد ميلاد إلى كارثة في أوزبكستان (فيديو)

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة مؤلمة خلال احتفال بعيد ميلاد في أوزبكستان، حيث أدى اشتعال بالونات مملوءة بالغاز إلى إصابة ثلاث نساء بحروق متفاوتة.

ويظهر الفيديو لحظة اقتراب لهب الشموع من البالونات أثناء الاحتفال، ما تسبب في اشتعالها وانفجارها بشكل مفاجئ، محدثة كرة من النار داخل المكان. وأسفر الحادث عن إصابة صاحبة عيد الميلاد بحروق في الوجه وأجزاء أخرى من جسدها، إضافة إلى امرأتين كانتا بالقرب منها، وسط حالة من الهلع بين الحاضرين.


وحذر مختصون من تكرار مثل هذه الحوادث نتيجة استخدام بالونات مملوءة بغاز الهيدروجين شديد الاشتعال بدلاً من الهيليوم الآمن، مؤكدين صعوبة التمييز بينهما بالعين المجردة. ودعوا إلى تجنب استخدام البالونات بالقرب من الشموع أو أي مصادر للهب حفاظاً على السلامة.

 

 

 

 

