انفجار غامض .. مصرع مسنين إثر حريق ضخم بدار رعاية في بنسلفانيا (فيديو)

وقالت الشرطة إن الانفجار أشعل حريقًا واسعًا دفع السلطات إلى إعلان حادث إصابات جماعية، وسط عمليات إجلاء وإنقاذ، فيما أظهرت مقاطع مصورة تصاعد دخان كثيف من الموقع. ورجحت تقارير أن يكون السبب تسريب غاز، مع مخاوف من انهيار جزئي في الهيكل.
وأكد حاكم الولاية جوش شابيرو متابعة التطورات والتنسيق مع فرق الطوارئ، داعيًا السكان القريبين إلى الالتزام بتعليمات السلامة. كما أُخرج عدد من المقيمين على حمالات، وساهم مدنيون في إنقاذ آخرين.
وتقدّم دار سيلفر ليك خدمات إعادة تأهيل وعلاج قصير المدى، وتعتني بنحو 158 مريضًا يوميًا.
Police described it as a "mass casualty incident" at the Silver Lake Nursing Home and asked people to avoid the area in Bristol. pic.twitter.com/qcyGwRPkXy
Multiple victims reportedly trapped; EMS task force dispatched. Situation developing, no cause confirmed. https://t.co/cqj07lti83 pic.twitter.com/cGHI5Ujyn1
