الأربعاء 2025-12-24 12:14 م

انفجار غامض .. مصرع مسنين إثر حريق ضخم بدار رعاية في بنسلفانيا (فيديو)

ا
حريق بدار رعاية في بنسلفانيا
الأربعاء، 24-12-2025 11:39 ص

الوكيل الإخباري-   لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب عدد من المسنين، إثر انفجار غاز أعقبه حريق ضخم في دار رعاية المسنين «سيلفر ليك» ببلدة بريستول في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ما أدى إلى محاصرة نزلاء وموظفين داخل المبنى.

اضافة اعلان


وقالت الشرطة إن الانفجار أشعل حريقًا واسعًا دفع السلطات إلى إعلان حادث إصابات جماعية، وسط عمليات إجلاء وإنقاذ، فيما أظهرت مقاطع مصورة تصاعد دخان كثيف من الموقع. ورجحت تقارير أن يكون السبب تسريب غاز، مع مخاوف من انهيار جزئي في الهيكل.


وأكد حاكم الولاية جوش شابيرو متابعة التطورات والتنسيق مع فرق الطوارئ، داعيًا السكان القريبين إلى الالتزام بتعليمات السلامة. كما أُخرج عدد من المقيمين على حمالات، وساهم مدنيون في إنقاذ آخرين.


وتقدّم دار سيلفر ليك خدمات إعادة تأهيل وعلاج قصير المدى، وتعتني بنحو 158 مريضًا يوميًا.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غت

منوعات رائحة غير معتادة على متن الطائرات قبل الإقلاع.. ما سببها؟

ل

فن ومشاهير وفاة فنان مصري شهير تُفجع الوسط الفني - صورة

وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى تخريج دفعة جديدة من أبناء منتفعي صندوق المعونة من الأشخاص ذوي الإعاقة

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

خاص بالوكيل 3 منخفضات جوية قادمة الى الاردن

ا

منوعات انفجار غامض .. مصرع مسنين إثر حريق ضخم بدار رعاية في بنسلفانيا (فيديو)

ث

منوعات لحظة اعتقال لص الحواسيب الجزائري الذي حير الأمن البريطاني - فيديو

أعلام الأردن والاتحاد الأوروبي في مقر المفوضية الأوروبية

اقتصاد محلي البرلمان الأوروبي يوافق على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو

تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية إقرار الخطة الاستراتيجية للدخل والمبيعات للأعوام 2026 – 2029



 






الأكثر مشاهدة