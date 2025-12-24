انفجار غامض .. مصرع مسنين إثر حريق ضخم بدار رعاية في بنسلفانيا (فيديو)

الوكيل الإخباري- لقي شخصان على الأقل مصرعهما، وأصيب عدد من المسنين، إثر انفجار غاز أعقبه حريق ضخم في دار رعاية المسنين «سيلفر ليك» ببلدة بريستول في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ما أدى إلى محاصرة نزلاء وموظفين داخل المبنى.

اضافة اعلان



وقالت الشرطة إن الانفجار أشعل حريقًا واسعًا دفع السلطات إلى إعلان حادث إصابات جماعية، وسط عمليات إجلاء وإنقاذ، فيما أظهرت مقاطع مصورة تصاعد دخان كثيف من الموقع. ورجحت تقارير أن يكون السبب تسريب غاز، مع مخاوف من انهيار جزئي في الهيكل.



وأكد حاكم الولاية جوش شابيرو متابعة التطورات والتنسيق مع فرق الطوارئ، داعيًا السكان القريبين إلى الالتزام بتعليمات السلامة. كما أُخرج عدد من المقيمين على حمالات، وساهم مدنيون في إنقاذ آخرين.



وتقدّم دار سيلفر ليك خدمات إعادة تأهيل وعلاج قصير المدى، وتعتني بنحو 158 مريضًا يوميًا.





Police described it as a "mass casualty incident" at the Silver Lake Nursing Home and asked people to avoid the area in Bristol. BREAKING: Bristol Township, PA: Explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania.Police described it as a "mass casualty incident" at the Silver Lake Nursing Home and asked people to avoid the area in Bristol. pic.twitter.com/qcyGwRPkXy December 23, 2025





Multiple victims reportedly trapped; EMS task force dispatched. Situation developing, no cause confirmed. pic.twitter.com/cGHI5Ujyn1 Update: MCI declared after reported gas main leak triggers explosion and working fire at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania. #Bristol_Township Multiple victims reportedly trapped; EMS task force dispatched. Situation developing, no cause confirmed. https://t.co/cqj07lti83 December 23, 2025