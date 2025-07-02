انفجار قوي يهز كاليفورنيا.. وهذا ما تبين (فيديو)

الوكيل الإخباري- شهدت مقاطعة يولو شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء الثلاثاء انفجارًا قويًا في مستودع للألعاب النارية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل ودفع السلطات إلى إعلان منطقة إخلاء لحماية السكان.

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الانفجار العنيف هز منشأة تخزين ألعاب نارية في بلدة إسبارتو، مطلقًا عاصفة من الأضواء والنيران في السماء، شوهدت على بعد أميال، وتحولت إلى عرض ناري فوضوي أرعب السكان .



فرق الإطفاء تتدخل والسلطات تحقق

وصلت فرق الإطفاء التابعة لإدارة كاليفورنيا إلى الموقع قبل الساعة السادسة مساءً ، حيث باشرت جهود الإخماد. وأكد مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة يولو أن الحريق اندلع في منشأة مخصصة للألعاب النارية، مشيرًا إلى تلقيه بلاغات متعددة عن انفجارات متكررة في المنطقة.



أسباب الانفجار لا تزال مجهولة

حتى الآن، لم تُسجل إصابات أو خسائر بشرية، فيما لا يزال السبب الدقيق وراء الانفجار غير معروف.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد مصدر الانفجار.



ويأتي الحادث في وقت تتحضر فيه العديد من الولايات الأمريكية لاحتفالات عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، والتي تشهد عادة تخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية، ما يزيد من خطورة هذه الحوادث حال عدم الالتزام بإجراءات السلامة.