انفجار مرحاض يصيب شابا هنديا بحروق خطيرة

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة نويدا الكبرى في الهند حادثًا غريبًا، حيث انفجر كرسي مرحاض بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابة شاب يُدعى "أشو برادان" بـحروق شديدة غطّت 35% من جسمه، وفق ما أفاد به والده لصحيفة تايمز أوف إنديا.

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وأكّد الأب أن الانفجار لم يكن ناتجًا عن جهاز إلكتروني، مشيرًا إلى أن المنزل كان يعمل فيه المكيف والأجهزة الأخرى بشكل طبيعي.



التحقيقات الأولية تشير إلى أن السبب المحتمل هو تراكم غاز الميثان في أنابيب الصرف الصحي نتيجة انسداد مزمن وسوء الصيانة. ولفت أحد الجيران إلى أن الأنابيب قديمة ولم تُنظف منذ سنوات.



كما أوضح أساتذة في الكيمياء أن الميثان قد يتراكم في الأماكن المغلقة مثل الحمامات، وقد يتسبب في انفجارات تحت الضغط إذا لم تُراعَ التهوية.



من جهته، أشار مسؤول في هيئة نويدا الكبرى إلى أن "النظام سليم"، مرجحًا أن تكون المشكلة داخلية في المنزل دون تقديم تفاصيل إضافية.