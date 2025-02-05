انكسر قلبه.. وفاة مصري بعد دقائق من وفاة والده - صورة

الوكيل الإخباري- توفي شاب مصري حزناً على وفاة والده صباح يوم الثلاثاء في شارع الشرقاوي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في حادثة هزّت الأوساط المصرية.

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وتفاجأ الأهالي بوفاة الحاج محمد فاروق الأعصر، الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة. وعندما علم ابنه "هاشم" بالخبر، أصيب بسكتة قلبية نتيجة صدمة الفقد، ليفارق الحياة على الفور.



وتم نشر منشور مؤثر على حساب الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب وعميد معهد القلب القومي سابقًا، حيث قال: "الأب مات بأزمة قلبية، والابن لم يتحمل صدمة وفاة والده، فانكسر قلبه ومات على الفور.. وشيّعت جنازتهما معًا، ودفنا في مقبرة واحدة.. ادعوا لهما بالرحمة."



وكان الحاج محمد فاروق قد أصيب بأزمة قلبية مفاجئة منذ أيام، ما استدعى نقله إلى مستشفى مركز القلب، حيث تدهورت حالته الصحية رغم الجهود الطبية لإنقاذه، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح الثلاثاء.

وفور سماع الخبر، أصيب ابنه هشام بأزمة قلبية مفاجئة، ما أدى إلى وفاته في الحال.



