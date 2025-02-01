انهيار أرضي يبتلع شاحنة في اليابان

وأشار دايسوكي تسوتسوي، مسؤول في محافظة سايتاما، إلى أن الأنابيب التالفة ربما سمحت بتدفق التربة المحيطة، ما أدى إلى تشكيل تجويف تحت الأرض. كان من المقرر أن يتم الانتهاء من بناء المنحدر الذي يبلغ طوله 30 مترًا يوم الجمعة، إلا أن أحد المسؤولين المحليين أوضح أن العملية قد تستغرق عدة أيام أخرى بسبب تآكل جدران الحفرة الداخلية التي بلغ عمقها حاليًا حوالي 10 أمتار، مما يصعب مهمة فرق الإنقاذ.
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