انهيار أرضي يبتلع شاحنة في اليابان

الوكيل الإخباري- بدأ عمال الإنقاذ في اليابان بناء منحدر للوصول إلى سائق شاحنة يبلغ من العمر 74 عامًا، فقد الاتصال به منذ أن ابتلع انهيار أرضي شاحنته بالقرب من العاصمة طوكيو هذا الأسبوع. وفقًا للمسؤولين، يُرجح أن تآكل أنابيب الصرف الصحي كان السبب وراء الانهيار، حيث تسربت المياه الجوفية إلى الحفرة مما أدى إلى استمرار الانهيار. ولم يتمكن رجال الإنقاذ من التواصل مع السائق منذ عدة أيام، إذ غطت التربة والأنقاض كابينة الشاحنة بالكامل.

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وأشار دايسوكي تسوتسوي، مسؤول في محافظة سايتاما، إلى أن الأنابيب التالفة ربما سمحت بتدفق التربة المحيطة، ما أدى إلى تشكيل تجويف تحت الأرض. كان من المقرر أن يتم الانتهاء من بناء المنحدر الذي يبلغ طوله 30 مترًا يوم الجمعة، إلا أن أحد المسؤولين المحليين أوضح أن العملية قد تستغرق عدة أيام أخرى بسبب تآكل جدران الحفرة الداخلية التي بلغ عمقها حاليًا حوالي 10 أمتار، مما يصعب مهمة فرق الإنقاذ.