انهيار جليدي مرعب في روسيا - فيديو

وقع الحادث يوم الخميس على منحدرات جبل إلبروس، أعلى قمة في أوروبا، دون تسجيل إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على المركبات نتيجة تراكم الثلوج.
وأظهرت اللقطات الثلوج المنحدرة بسرعة كبيرة، ما أثار الفزع ودعا إلى تشديد إجراءات السلامة في المناطق الجبلية، فيما تواصل الفرق المختصة تفقد الموقع للتأكد من عدم وجود مخاطر إضافية أو انهيارات جديدة.
-
