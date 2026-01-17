السبت 2026-01-17 10:23 ص

انهيار جليدي مرعب في روسيا - فيديو

مشهد من الانهيار الجليدي
 
السبت، 17-01-2026 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   شهد منتجع إلبروس بجمهورية قبردينو بلقاريا جنوب روسيا انهياراً ثلجياً ضخماً غمر عدداً من السيارات، وفق مقاطع فيديو تداولها رواد التواصل الاجتماعي.

وقع الحادث يوم الخميس على منحدرات جبل إلبروس، أعلى قمة في أوروبا، دون تسجيل إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على المركبات نتيجة تراكم الثلوج.


وأظهرت اللقطات الثلوج المنحدرة بسرعة كبيرة، ما أثار الفزع ودعا إلى تشديد إجراءات السلامة في المناطق الجبلية، فيما تواصل الفرق المختصة تفقد الموقع للتأكد من عدم وجود مخاطر إضافية أو انهيارات جديدة.

 

 

 

 

 

