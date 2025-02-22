انهيار سقف مركز تجاري في بيرو وإصابة العشرات

وتعمل فرق الطوارئ حاليًا في الموقع على تقديم الإسعافات للمصابين وإنقاذ أي أشخاص قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.
وصرّح رئيس بلدية تروخيو، ماريو رينا، أن عدد المصابين ارتفع إلى 29 شخصًا، حيث تم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج، فيما هرعت عشرات سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجرحى.
من جهة أخرى، أشارت وسائل إعلام إلى أن مسؤولًا في إدارة الضرائب كشف عن وجود مخالفات في المبنى المنهار، دون تقديم تفاصيل حول عددها أو طبيعتها.
وأكدت الجهات المختصة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة.
روسيا اليوم
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