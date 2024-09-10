انهيار عقار بالقاهرة.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

الوكيل الإخباري- انهار مساء يوم الإثنين، عقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة حلمية الزيتون في محافظة القاهرة بمصر.

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وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بانهيار مبنى أمام سنترال مصر الجديدة.



ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الإنقاذ البري ومفتش القطاع والجهات المعنية.



كما فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط العقار المنكوب - بشارع محمود الديب مكون من 4 طوابق- تحسبًا لوجود مفقودين تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الإنقاذ البري البحث عن مفقودين محتملين تحت أنقاض عقار الزيتون المنهار.