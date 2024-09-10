انهيار عقار بالقاهرة.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

كما فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط العقار المنكوب - بشارع محمود الديب مكون من 4 طوابق- تحسبًا لوجود مفقودين تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الإنقاذ البري البحث عن مفقودين محتملين تحت أنقاض عقار الزيتون المنهار.
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