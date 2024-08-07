انهيار فندق في ألمانيا يتسبب بكارثة إنسانية - صورة

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان أنها حددت موقع الجثة لكن لم تنتشلها بعد، مضيفة أنها تمكنت من الاتصال ببعض الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين.
وجاء في البيان "نظراً لطبيعة الأضرار فإن هذه عملية صعبة للغاية"، مضيفاً أن المبنى الواقع في بلدة كرويف لا يمكن أن يدخله سوى رجال الطوارئ مع توخي أقصى درجات الحذر.
وقالت الشرطة الألمانية إنه جرى إجلاء 31 من الجيران من منازلهم حفاظاً على سلامتهم.
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