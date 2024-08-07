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انهيار فندق في ألمانيا يتسبب بكارثة إنسانية - صورة

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 07-08-2024 11:02 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الشرطة الالمانية اليوم الأربعاء إن شخصاً لقي حتفه وثمانية حوصروا، بعضهم مصابون بجروح خطيرة، بعد انهيار جزء من فندق خلال الليل بالقرب من ضفاف نهر موزيل في ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان أنها حددت موقع الجثة لكن لم تنتشلها بعد، مضيفة أنها تمكنت من الاتصال ببعض الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين.


وجاء في البيان "نظراً لطبيعة الأضرار فإن هذه عملية صعبة للغاية"، مضيفاً أن المبنى الواقع في بلدة كرويف لا يمكن أن يدخله سوى رجال الطوارئ مع توخي أقصى درجات الحذر.

 

ويعتقد المحققون أن 14 شخصاً كانوا في المبنى عندما انهار الطابق العلوي، أمس الثلاثاء، وتمكن 5 منهم من الفرار دون إصابات.


وقالت الشرطة الألمانية إنه جرى إجلاء 31 من الجيران من منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

 


 


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