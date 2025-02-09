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بأكثر من 53 ألف دولار.. بيع طبعة أولى نادرة من كتاب "هاري بوتر"

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تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-   تم بيع نسخة نادرة من الطبعة الأولى لرواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" للكاتبة جيه كيه رولينج بمبلغ 22,329 دولاراً أمريكياً في مزاد علني.

النسخة التي بيعت أمس السبت هي واحدة من أول 500 نسخة تم طباعتها في عام 1997، وبيعت من قبل دار مزادات "إن إل بي" في بايغنتون، ديفون. كان من المتوقع أن تباع الرواية بما بين 20 ألف و30 ألف جنيه إسترليني، لكنها بيعت بمبلغ 18 ألف جنيه إسترليني.

منظمو المزاد وصفوا الكتاب بأنه "مثال جيد على الطبعة الأولى النادرة"، على الرغم من وجود بعض التآكل الخفيف. كما بيعت نسخة أخرى من الطبعة الأولى، ولكنها كانت تحتوي على بعض الأضرار في الغلاف، بمبلغ 1300 جنيه إسترليني.

عند إصدارها لأول مرة، تم طباعة عدد صغير من النسخ بسبب الشك في نجاح الكتاب، الذي أصبح لاحقاً واحداً من أكثر السلاسل الشعبية في العالم، حيث تحولت إلى أفلام ضخمة.

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