بأول أيام العيد.. الأمن المصري يضبط سارق أحذية المصلين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يسرق أحذية المصلين بأحد المساجد، ما أثار موجة تفاعل وسخرية واسعة على منصات التواصل.



وأوضحت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، أنها فحصت منشورا مدعوما بمقطعي فيديو وصور، متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لسرقته أحذية المصلين من داخل أحد المساجد في محافظة الدقهلية.



وذكرت أنه "أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لسرقته حذاءه من داخل أحد المساجد الكائنة بدائرة القسم".



وأشارت إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو عامل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

