باحثون يابانيون يحولون قشور اليقطين إلى تغليف صديق للبيئة

09:57 ص

الوكيل الإخباري- طوّر باحثون يابانيون مادة جديدة لتغليف الأغذية مصنوعة من قشور اليقطين، تساعد على إطالة مدة حفظ المنتجات وتقليل الاعتماد على البلاستيك. اضافة اعلان





وتمكن فريق من جامعة كيوشو من تحويل قشور اليقطين إلى جسيمات نانوية ودمجها مع الجيلاتين والسليلوز لإنتاج غشاء تغليف يتميز بقدرته على مقاومة البكتيريا وحجب الأشعة فوق البنفسجية والحفاظ على رطوبة الأغذية.



وأظهرت التجارب على الطماطم الكرزية فعالية المادة الجديدة في الحفاظ على جودة الثمار مقارنة بالتغليف البلاستيكي، فيما أكد الباحثون أنها آمنة وصديقة للبيئة، وتمثل خطوة نحو الاستفادة من المخلفات الزراعية في حلول تغليف مستدامة.





