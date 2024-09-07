باريس تخسر اللقب.. إليكم مدينة الحب الجديدة

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي شمل 2000 أمريكي حول بعض وجهات السفر الأكثر رومانسية في العالم، أن جزيرة ماوي في هاواي هي الخيار الأفضل هذا العام بنسبة تصويت بلغت 34%.



وفي حين أن العديد من المشاركين ما زالوا يقدرون الأجواء الحميمية التي توفرها باريس (33%)، أظهرت النتائج أن الوجهات ذات المناظر الخلابة مثل روما في إيطاليا (29%) أو سانتوريني في اليونان (11%) يمكن أن تحظى بمكانة خاصة بها.

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ويتطلع آخرون إلى المواقع الشاطئية والاستوائية، مثل كانكون في المكسيك (19%)، وكوستاريكا (13%)، وجزر فيرجن البريطانية (12%).



وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "Talker Research" بالشراكة مع "Funjet Vacations"، أنه على الرغم من أن المشاركين يتوقون لزيارة هذه الوجهات الشعبية، إلا أن الأغلبية يعتقدون أن الوجهات المخفية أو الأصغر حجما أكثر رومانسية (69%).



وفيما يلي أكثر الوجهات الرومانسية التي يمكنك زيارتها مع شريك حياتك حسب الاستطلاع:



ماوي، هاواي 34%

باريس، فرنسا 33%

روما، إيطاليا 29%

البندقية، إيطاليا 27%

كانكون، المكسيك 19%

توسكانا، إيطاليا 16%

كوستاريكا 13%

جزر فيرجن البريطانية 12%

سانت لوسيا 11%

سانتوريني، اليونان 11%

أسبن، كولورادو 11%

مدينة نيويورك، نيويورك 9%

جزر توركس وكايكوس 9%

بروفانس، فرنسا 8%

ساحل أمالفي، إيطاليا 7%