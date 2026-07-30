باستا باردة وسهلة.. حل مثالي للوجبات السريعة

وتعتمد هذه السلطات على مزيج بسيط من المعكرونة، والخضار، والبروتين، والصوص المتوازن، ما يجعلها وجبات مرنة تناسب مختلف الأذواق.
ومن أشهر أنواعها:
سلطة المعكرونة الإيطالية: تتكون من المعكرونة، السلامي، الموزاريلا، الطماطم، الزيتون والخيار مع الصوص الإيطالي.
وللحصول على أفضل نتيجة، يُنصح بتبريد المعكرونة قبل إضافة الصوص، وحفظ الصوص منفصلًا عند التخزين الطويل، وإضافة الأعشاب الطازجة قبل التقديم مباشرة.
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