الخميس 2026-07-30 12:32 م

باستا باردة وسهلة.. حل مثالي للوجبات السريعة

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تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد سلطات المعكرونة المحضّرة مسبقًا خيارًا عمليًا لتنظيم الوجبات، فهي سهلة التحضير، ويمكن حفظها في الثلاجة لعدة أيام مع تحسن نكهتها بمرور الوقت.

وتعتمد هذه السلطات على مزيج بسيط من المعكرونة، والخضار، والبروتين، والصوص المتوازن، ما يجعلها وجبات مرنة تناسب مختلف الأذواق.

ومن أشهر أنواعها:

سلطة المعكرونة الإيطالية: تتكون من المعكرونة، السلامي، الموزاريلا، الطماطم، الزيتون والخيار مع الصوص الإيطالي.

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سلطة النودلز الآسيوية: تجمع بين النودلز والخضار مع صوص الصويا وزيت السمسم والعسل.

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سلطة الحمص المتوسطية: خيار نباتي غني بالبروتين، يضم المعكرونة والحمص والخضار وصوص الليمون والطحينة.

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سلطة الروبيان والأفوكادو: وجبة خفيفة ومنعشة تحتوي على معكرونة القمح الكامل والروبيان والأفوكادو.

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سلطة سيزر بالمعكرونة: مزيج بين السلطة التقليدية والمعكرونة مع الدجاج أو الحمص.
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وللحصول على أفضل نتيجة، يُنصح بتبريد المعكرونة قبل إضافة الصوص، وحفظ الصوص منفصلًا عند التخزين الطويل، وإضافة الأعشاب الطازجة قبل التقديم مباشرة.

 
 


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