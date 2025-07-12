باستخدام الخردة.. شاب هندي يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني - فيديو

ورغم افتقاره للمعدات المتقدمة أو الميزانية الضخمة، صنع بيبين هيكلًا مطابقًا تقريبًا للسيارة الأصلية، وزوّدها بمحرك وعجلات مستخرجة من سيارة ماروتي سوزوكي ألتو.
وفي ابتكار فريد، عوّض غياب النظام الهيدروليكي الباهظ بابتكار نظام رفع بسيط يعمل بمحرك مسّاحات الزجاج الأمامي، يُفعّل بضغطة زر لرفع مقدمة السيارة عند الحاجة.
استغرق المشروع نحو 3 سنوات من العمل الليلي بسبب انشغاله المهني، ولا تزال 30% من السيارة قيد الإكمال، خاصة من الداخل.
وقد لاقى إنجازه انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال إعجاب آلاف المتابعين الذين أشادوا بإصراره ومهارته الهندسية.
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