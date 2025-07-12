باستخدام الخردة.. شاب هندي يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني - فيديو

الوكيل الإخباري- تمكّن الشاب الهندي بيبين (26 عامًا)، العامل في مجال ضمان الجودة، من تحقيق حلمه ببناء نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني هوراكان مستخدمًا بقايا سيارات قديمة وألواحًا ليفية فقط، وبتكلفة لا تتجاوز 1.5 لك روبية هندية (نحو 1800 دولار).

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ورغم افتقاره للمعدات المتقدمة أو الميزانية الضخمة، صنع بيبين هيكلًا مطابقًا تقريبًا للسيارة الأصلية، وزوّدها بمحرك وعجلات مستخرجة من سيارة ماروتي سوزوكي ألتو.



وفي ابتكار فريد، عوّض غياب النظام الهيدروليكي الباهظ بابتكار نظام رفع بسيط يعمل بمحرك مسّاحات الزجاج الأمامي، يُفعّل بضغطة زر لرفع مقدمة السيارة عند الحاجة.



استغرق المشروع نحو 3 سنوات من العمل الليلي بسبب انشغاله المهني، ولا تزال 30% من السيارة قيد الإكمال، خاصة من الداخل.



وقد لاقى إنجازه انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال إعجاب آلاف المتابعين الذين أشادوا بإصراره ومهارته الهندسية.