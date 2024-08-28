باكستاني هرب من عائلة صديقته فوجد نفسه في بلد آخر

ورفض ضباط قوات الحدود الهندية تصديق رواية الشاب، ليتم استدعاء عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية، في محاولة لإقناعه بالإدلاء بقصة يصدقونها.
وتحدث الشاب الذي يدعى جاجزي برشورام للمحققين، أنه مرتبط بفتاة منذ 4 أعوام، وذهب لمقابلتها ليلة دخوله إلى الهند، وطلب منها الهرب معه ليتزوجا بعيداً عن عائلتها، وهو الطلب الذي لاقى رفضها، بحسب موقع news9live.
وزعم برشورام أنه شعر بالإحباط من رفض صديقته الهرب معه للزواج، فقرر الانتحار، وأمسك بوشاحها وعلقه في إحدى الأشجار، لكن فرع الشجرة انكسر بسبب ثقل وزنه، وتزامن ذلك مع وصول أهل الفتاة، الذين طاردوه.
وأكد أنه ظل يجري من القرية التي تبعد 7 كيلومترات عن الحدود الباكستانية الهندية، ولم يدرك أنه في الهند إلا حين عثر عليه أهالي المنقطة، وأرشدوه عن مكان محطة الحافلات لكي يعود إلى باكستان، لكن ألقي القبض عليه عند الوصول إلى الحدود.
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