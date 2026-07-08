باكستان.. اختفاء طائرة بعد هبوط حاد على الرادار

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة مطارات باكستان إطلاق عمليات بحث عن طائرة شحن من طراز بوينغ فُقدت قبالة سواحل كراتشي، بعدما أظهر الرادار هبوطها السريع قبل انقطاع الاتصال بها.

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