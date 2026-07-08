باكستان.. اختفاء طائرة بعد هبوط حاد على الرادار

وكانت الطائرة، التابعة لشركة "كاي 2 إيرويز"، تقل خمسة من أفراد الطاقم، وكانت في رحلة من الشارقة إلى كراتشي، قبل أن تُبلغ عن مشكلة في نظام الملاحة. وأشارت بيانات أولية إلى هبوط وصعود، أعقبهما هبوط حاد ومفاجئ، فيما تتواصل عمليات البحث لتحديد موقعها.
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