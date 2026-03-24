باكستان تتصدر قائمة الدول الأكثر تلوثاً بالضباب الدخاني

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة، أن باكستان تصدرت قائمة أكثر دول العالم تلوثا بالضباب الدخاني في 2025، حيث بلغت تركيزات الجسيمات الدقيقة الخطرةالمعروفة باسم "بي.إم2.5" مستويات تفوق الحد الذي توصي به منظمةالصحة العالمية بما يصل إلى 13 مرة.





وأفادت شركة "آي.كيو إير" السويسرية لرصد جودة الهواء في تقريرها السنوي بأن 13 دولة ومنطقة فحسب حافظت على متوسط مستويات الجسيمات الدقيقة الملوثة ضمن معيار المنظمة، أي أقل من 5 ميكروغرامات لكل متر مكعب خلال العام الماضي مقارنة مع 7 دول فقط في 2024.





وأوضح التقرير أن 130 دولة ومنطقة من أصل 143 خضعت للرصد لم تستوف المعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.





وجاءت بنغلادش وطاجيكستان في المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة الدول الأكثر تلوثا، فيما احتلت تشاد، التي كانت الأكثر تلوثا في 2024، المرتبة الرابعة خلال 2025.





وتصدرت مدينة لوني في الهند قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم لعام 2025، بمتوسط جسيمات دقيقة ملوثة بلغ 112.5 ميكروغرام، تليها مدينة هوتان في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين بمتوسط 109.6ميكروغرام.





وتركزت جميع المدن الأكثر تلوثا في العالم، وعددها 25، داخل الهند وباكستان والصين.





