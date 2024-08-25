بالخطأ أو الرهان.. قصص غريبة لمرضى عاشوا شهوراً بهواتف داخل أحشائهم في مصر

الوكيل الإخباري- في واقعة غريبة شهدها شهر أغسطس (آب) الجاري، أقبل فريق طبي من جامعة طنطا شمالي مصر على استخراج هاتف محمول من معدة مريض داخل وحدة الطوارئ بمستشفيات الجامعة، بعد أن بقي الهاتف في بطنه لمدة 5 أشهر كاملة.

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ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في مصر، فقد شهدت عدة محافظات مصرية حالات مماثلة خلال السنوات الأربع الماضية :



مريض طنطا

نجح فريق طبي بوحدة المناظير بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا في استخراج هاتف محمول من معدة مريض، وذلك داخل وحدة الطوارئ في 23 أغسطس (آب) 2024.



وأعلن عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد غنيم، أن وحدة الطوارئ بمستشفيات جامعة طنطا استقبلت مريضاً في العقد الرابع من العمر يعاني من وجود "هاتف محمول" ابتلعه بطريق الخطأ لمدة 5 شهور داخل البطن.



ولفت غنيم إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية ومنها الأشعة العادية على البطن لتحديد مكان الهاتف المحمول، وأوضحت الأشعة وجوده داخل المعدة. وبإجراء المنظار على البطن الذي استمر لمدة ساعة، تم إخراجه من بطن المريض الذي غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.



شهران في بطن مريض المنصورة

في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، استطاع فريق طبي بمستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة استخراج تليفون محمول من معدة شاب ابتلعه لمدة شهرين في المنصورة دون إجراء عملية جراحية، بل تم استخراج الهاتف من خلال المنظار الطبي.



وكشفت مدرس واستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة المنصورة، الدكتورة أسماء جميل، أن صعوبة استخراج الموبايل من بطن الشاب عن طريق المنظار الطبي كانت في كبر حجم التليفون، مشيرة إلى أنه عند إخراج الهاتف من معدة الشاب وجدوه ماركة نوكيا.



حاول الشاب إخراج الهاتف لكنه لم يتمكن بسبب كبر حجمه، وبعد قضاء كل تلك الفترة وهو محتفظ بالموبايل في المعدة، لجأ إلى الأطباء لاستخراجه.



20 يوماً في بطن مريض كفر الزيات

وفي واقعة أخرى بنفس العام 2022، احتفظ شاب من مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، شمالي مصر، بهاتف محمول لمدة 20 يوماً داخل بطنه.



وفوجئ أطباء مستشفى كفر الزيات في 15 مارس (آذار) 2022 بشاب يشكو من آلام وتقلصات بمعدته، وبفحصه وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود جسم غريب داخل معدته.



وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة له لاستخراج الجسم الغريب، حيث اكتشفوا أنه هاتف محمول ولفافة أخرى كانت تعيق عملية هضم الطعام. وتدخل الأطباء وتمكنوا من استخراجه وإنقاذ حياة الشاب.



6 أشهر في بطن مريض أسوان

تمكن فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعي من استخراج هاتف محمول من بطن مريض بعد إجراء عملية جراحية له.



وكشف عميد كلية الطب في أسوان أن المستشفى استقبل مريضاً يتألم بشدة في قسم الاستقبال، وبعد إجراء الفحوصات الطبية عليه وعمل الأشعة اللازمة، تبين وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء نتيجة وجود موبايل مستقر بين المعدة والأمعاء، ما دفع الأطباء لإجراء عملية على وجه السرعة لإنقاذ حياة المريض.



من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أن المريض ابتلع الهاتف منذ 6 أشهر، حيث ساهم في حجب الطعام عن جسمه حتى تمكن الأطباء من إنقاذه، ووجه الشكر لفريق الجراحة الطبي وإدارة المستشفى الجامعي.



7 أشهر نتيجة رهان بمدينة بنها

لم ينته الأمر عند ذلك، فقد أقبل شاب من محافظة القليوبية، إحدى محافظات الوجه البحري بمصر، على ابتلاع هاتف محمول في رهان مع أصدقائه في شهر سبتمبر (أيلول) 2020.



وبحسب ما كشفه أحد أعضاء الفريق الطبي، فإن المريض ابتلع الهاتف بعد رهان مع أصدقائه، وظن أنه قادر على استخراجه مرة أخرى بسهولة، حيث ظل في بطنه لمدة 7 أشهر.