الثلاثاء 2025-06-03 01:53 م
 

بالصورة... سيارة تقتحم مقهى وتُخلّف عدداً من الإصابات في مصر

ؤبب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   في حادث مروع، اقتحم شاب يقود سيارة بسرعة عالية مقهى في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة 4 زبائن، وسط ذهول المارة الذين ظنوا في البداية أن المشهد جزء من فيلم أكشن.

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هرعت الشرطة إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، بينما تحفظت السلطات على السائق والسيارة وبدأت التحقيقات في الواقعة.


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لبنان 24 

 
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