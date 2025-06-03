بالصورة... سيارة تقتحم مقهى وتُخلّف عدداً من الإصابات في مصر

الوكيل الإخباري- في حادث مروع، اقتحم شاب يقود سيارة بسرعة عالية مقهى في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة 4 زبائن، وسط ذهول المارة الذين ظنوا في البداية أن المشهد جزء من فيلم أكشن.

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هرعت الشرطة إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، بينما تحفظت السلطات على السائق والسيارة وبدأت التحقيقات في الواقعة.



