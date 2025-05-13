الثلاثاء 2025-05-13 01:16 م
 

بالصور: تمساح بطول 9 أمتار يقتحم مدرسة أطفال في فلوريدا!

7ع
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   تمكنت السلطات في ولاية فلوريدا من السيطرة على تمساح ضخم يبلغ طوله 9 أمتار، بعد أن شوهد يتجول في باحة مدرسة ابتدائية أثناء خروج الطلاب والموظفين.

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فرق مختصة بالحياة البرية استجابت بسرعة، وأمنت الموقع حرصًا على السلامة العامة، قبل أن تتمكن من السيطرة على التمساح دون إيذائه، حيث تم نقله لاحقًا إلى البرية.


التمساح، المعروف لدى السكان باسم "إلفيس"، يتميز بقدم مفقودة ويُعد مألوفًا في المنطقة. وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة الإمساك به على صفحة مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو، وحظي بتفاعل واسع وتعليقات أبدت تعاطفًا مع الحيوان رغم خطورته.

 

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لبنان 24 

 
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