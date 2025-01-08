بالصور... حريق كبير يلتهم مطعماً شهيراً في مصر

الوكيل الإخباري- اندلع حريق ضخم بمطعم للوجبات السورية في محطة العشرين بشارع فيصل في محافظة الجيزة المصرية.



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وهرعت الأجهزة الأمنية المصرية وفرق الإطفاء إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ لمحاولة إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة.



وفي ما يتعلق بأسباب الحريق، لم تصدر الجهات المختصة بعد بيانا رسميا بشأن مصدر الحريق، ومع ذلك أشار مسؤولون في الأجهزة الأمنية إلى أنه يجري حاليا تحقيقات مكثفة للكشف عن الأسباب الدقيقة وراء اندلاعه.



كما تم توجيه فرق التحقيق لتفقد الموقع بعناية ودقة، بهدف تجميع الأدلة وتحديد المسؤوليات المحتملة.



وعلى الرغم من الجهود الحثيثة لفرق الإطفاء، إلا أن الحريق ألحق أضرارا كبيرة بمرافق المطعم وأثاثه، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان.

عقب السيطرة على النيران.. آثار حريق نشب بمطعم كرم الشام بفيصل في الجيزة pic.twitter.com/dR4urlTuDH January 7, 2025