بالصور... حريق كبير يلتهم مطعماً شهيراً في مصر

وفي ما يتعلق بأسباب الحريق، لم تصدر الجهات المختصة بعد بيانا رسميا بشأن مصدر الحريق، ومع ذلك أشار مسؤولون في الأجهزة الأمنية إلى أنه يجري حاليا تحقيقات مكثفة للكشف عن الأسباب الدقيقة وراء اندلاعه.
كما تم توجيه فرق التحقيق لتفقد الموقع بعناية ودقة، بهدف تجميع الأدلة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة لفرق الإطفاء، إلا أن الحريق ألحق أضرارا كبيرة بمرافق المطعم وأثاثه، مما تسبب في تدمير جزء كبير من المكان.
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