بالفيديو... أسماك تتطاير في السماء بالغوادلوب!

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهلاً يُظهر أسماكًا تتطاير في الهواء، بعدما ضرب إعصار عنيف ساحل باي ماهو في جزيرة غوادلوب الكاريبية.

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ووثق السكان اللحظة بكاميراتهم، حيث ظهرت الأسماك وهي تُقذف من البحر إلى السماء بفعل الرياح الدوامية القوية المصاحبة للإعصار، في مشهد نادر أثار الدهشة والتعليقات الواسعة عبر الإنترنت.





في مشهد غريب ونادر، تطايرت أسماك بحرية في الهواء بعدما اجتاح إعصار ساحل "باي ماهو" في غوادلوب.



🟠الظاهرة رُصدت من قبل السكان الذين وثقوا اللحظة بكاميراتهم، حيث شوهدت الأسماك تُرفع من البحر وتُقذف في السماء بفعل قوة الرياح… 📹🐟 إعصار يقذف الأسماك إلى السماء في غوادلوبفي مشهد غريب ونادر، تطايرت أسماك بحرية في الهواء بعدما اجتاح إعصار ساحل "باي ماهو" في غوادلوب.🟠الظاهرة رُصدت من قبل السكان الذين وثقوا اللحظة بكاميراتهم، حيث شوهدت الأسماك تُرفع من البحر وتُقذف في السماء بفعل قوة الرياح… pic.twitter.com/4zcoLrGhTk May 5, 2025

لبنان 24