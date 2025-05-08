الخميس 2025-05-08 10:31 ص
 

بالفيديو... أسماك تتطاير في السماء بالغوادلوب!

تغات
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 09:51 ص

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهلاً يُظهر أسماكًا تتطاير في الهواء، بعدما ضرب إعصار عنيف ساحل باي ماهو في جزيرة غوادلوب الكاريبية.

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ووثق السكان اللحظة بكاميراتهم، حيث ظهرت الأسماك وهي تُقذف من البحر إلى السماء بفعل الرياح الدوامية القوية المصاحبة للإعصار، في مشهد نادر أثار الدهشة والتعليقات الواسعة عبر الإنترنت.

 

 

لبنان 24

 
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