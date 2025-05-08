بالفيديو... أسماك تتطاير في السماء بالغوادلوب!

ووثق السكان اللحظة بكاميراتهم، حيث ظهرت الأسماك وهي تُقذف من البحر إلى السماء بفعل الرياح الدوامية القوية المصاحبة للإعصار، في مشهد نادر أثار الدهشة والتعليقات الواسعة عبر الإنترنت.
في مشهد غريب ونادر، تطايرت أسماك بحرية في الهواء بعدما اجتاح إعصار ساحل "باي ماهو" في غوادلوب.
🟠الظاهرة رُصدت من قبل السكان الذين وثقوا اللحظة بكاميراتهم، حيث شوهدت الأسماك تُرفع من البحر وتُقذف في السماء بفعل قوة الرياح… pic.twitter.com/4zcoLrGhTk
-
أخبار متعلقة
-
قبل أيام من موعد تخرّجها.. رجل يقتل طالبة تمريض بريطانية في تكساس
-
شاهدوا لحظة بدء ثوران بركان في إندونيسيا
-
بالفيديو.. روبوت يهاجم شخصا في مكان عمله بالصين
-
في حادثة مروعة.. سياج مدرج الكولوسيوم "يطعن" سائحًا أمريكيًا متهورًا
-
من بنس واحد إلى ملايين الدولارات .. رحلة الطوابع البريدية الأغلى في التاريخ
-
مرتضى منصور أمام القضاء مرة أخرى .. تعرف على السبب
-
السعودية .. رسالة أب لمدرسة ابنه المتوفى تدمي القلوب: "غاب عن الدنيا لا عن الصف فقط"
-
عاصفة رملية كثيفة قادمة من إيران تجتاح 3 دول عربية