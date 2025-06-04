بالفيديو... إزالة تمثال ماكرون من أحد المتاحف!

وقالوا إن هذه خطوة احتجاجية على "العلاقات التجارية المستمرة بين فرنسا وروسيا"، إضافة إلى ما يرونه تقاعسا من باريس في اتخاذ إجراءات حازمة تجاه أزمة المناخ.
Eh beh.— Alexis Poulin (@Poulin2012) June 2, 2025
Quelle action coup de poing !
La statue de cire de Macron volé au musée Grévin par Greenpeace, pour la déposer devant l'ambassade de Russie, pour critiquer le double jeu de la France qui importe gaz et engrais de Russie en agitant des sanctions. pic.twitter.com/xHCIfNf8k2
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