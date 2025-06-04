بالفيديو... إزالة تمثال ماكرون من أحد المتاحف!

الوكيل الإخباري- أقدم نشطاء من منظمة "Greenpeace" على إزالة تمثال شمعي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من متحف غريفان، ووضعوه أمام السفارة الروسية.



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وقالوا إن هذه خطوة احتجاجية على "العلاقات التجارية المستمرة بين فرنسا وروسيا"، إضافة إلى ما يرونه تقاعسا من باريس في اتخاذ إجراءات حازمة تجاه أزمة المناخ.





Quelle action coup de poing !



La statue de cire de Macron volé au musée Grévin par Greenpeace, pour la déposer devant l'ambassade de Russie, pour critiquer le double jeu de la France qui importe gaz et engrais de Russie en agitant des sanctions. Eh beh.Quelle action coup de poing !La statue de cire de Macron volé au musée Grévin par Greenpeace, pour la déposer devant l'ambassade de Russie, pour critiquer le double jeu de la France qui importe gaz et engrais de Russie en agitant des sanctions. pic.twitter.com/xHCIfNf8k2 June 2, 2025

لبنان 24