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بالفيديو... إزالة تمثال ماكرون من أحد المتاحف!

نمتالااى
من موقع الحدث
 
الأربعاء، 04-06-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-   أقدم نشطاء من منظمة "Greenpeace" على إزالة تمثال شمعي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من متحف غريفان، ووضعوه أمام السفارة الروسية.

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وقالوا إن هذه خطوة احتجاجية على "العلاقات التجارية المستمرة بين فرنسا وروسيا"، إضافة إلى ما يرونه تقاعسا من باريس في اتخاذ إجراءات حازمة تجاه أزمة المناخ. 

 

 

لبنان 24 

 
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