بالفيديو.. اندلاع حريق بفندق ضخم في بغداد

وشوهدت النيران وهي تلتهم الطوابق العليا من الفندق وسط تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران.
وجرى تداول مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة اللهب من مبنى الفندق.
عاجل— Steven Nabil (@thestevennabil) June 29, 2025
حريق في فندق قلب العالم في بغداد pic.twitter.com/YrBgioS7Z0
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