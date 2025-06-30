بالفيديو.. اندلاع حريق بفندق ضخم في بغداد

الوكيل الإخباري- اندلعت النيران، يوم الأحد، في فندق ضخم افتتح قبل شهرين في جانب الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".



وشوهدت النيران وهي تلتهم الطوابق العليا من الفندق وسط تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران.

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ولم تُعرف بعد أسباب الحريق أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.



وجرى تداول مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة اللهب من مبنى الفندق.





حريق في فندق قلب العالم في بغداد عاجلحريق في فندق قلب العالم في بغداد pic.twitter.com/YrBgioS7Z0 June 29, 2025