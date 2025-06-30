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بالفيديو.. اندلاع حريق بفندق ضخم في بغداد

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حريق بفندق ضخم في بغداد
 
الإثنين، 30-06-2025 09:32 ص

الوكيل الإخباري-   اندلعت النيران، يوم الأحد، في فندق ضخم افتتح قبل شهرين في جانب الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وشوهدت النيران وهي تلتهم الطوابق العليا من الفندق وسط تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران.

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ولم تُعرف بعد أسباب الحريق أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.


وجرى تداول مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة اللهب من مبنى الفندق.

 

 

سكاي نيوز 

 
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