بالفيديو.. تمساح عملاق يقتحم ملعب غولف في أمريكا

الوكيل الإخباري- تحول يوم هادئ في أحد ملاعب الغولف بولاية كارولينا الجنوبية الأميركية إلى حدث استثنائي ومثير للدهشة بعدما فوجئ اللاعبون بظهور تمساح عملاق اقتحم الملعب.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" وقعت الحادثة في ملعب أوشن كورس الشهير بجزيرة كياوا في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية المعروف باستضافته لأحداث الغولف المرموقة إذ يدفع اللاعبون مبالغ كبيرة تقدر بنحو 460 جنيها إسترلينيا للفرد الواحد للاستمتاع بيوم على مساحاته الخضراء الشاسعة.



وذهب العديد من لاعبي الغولف لمراقبة التمساح من كثب بينما كان يتجه نحو العشب الطويل وهم في حالة من الذهول.



ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها وحش زاحف على ملعب غولف فقد اجتاح تمساح آخر بطولة في فلوريدا في أواخر العام الماضي.



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(📹: pic.twitter.com/UUSke943Tq Kiawah Island or Jurassic Park? 🐊(📹: @Top100Rick April 2, 2025