بالفيديو.. حريق داخل طائرة يربك الركاب في الصين

وأكدت الشركة أن طاقم الطائرة استجاب بسرعة وسيطر على الحريق دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم، مشيرةً إلى أن قرار الهبوط غير المجدول جاء حرصًا على سلامة الجميع.
الحادث أعاد التذكير بالمخاطر المرتبطة ببطاريات الليثيوم على متن الطائرات، والتي قد تتسبب في حرائق مفاجئة إذا لم تُخزّن أو تُستخدم بشكل صحيح.
