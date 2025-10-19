بالفيديو.. حريق داخل طائرة يربك الركاب في الصين

الوكيل الإخباري- شهدت رحلة "إير تشاينا" CA139 المتجهة من هانغتشو إلى سيول حادثاً طارئاً صباح السبت، بعدما اشتعلت بطارية ليثيوم داخل حقيبة يد موضوعة في الحجرة العلوية للطائرة، ما دفع الطاقم إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار شنغهاي بودونغ الدولي.

وأكدت الشركة أن طاقم الطائرة استجاب بسرعة وسيطر على الحريق دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم، مشيرةً إلى أن قرار الهبوط غير المجدول جاء حرصًا على سلامة الجميع.



الحادث أعاد التذكير بالمخاطر المرتبطة ببطاريات الليثيوم على متن الطائرات، والتي قد تتسبب في حرائق مفاجئة إذا لم تُخزّن أو تُستخدم بشكل صحيح.

