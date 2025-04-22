الثلاثاء 2025-04-22 07:34 ص
 

بالفيديو - سمكة قرش تبتلع غواصاً إسرائيلياً على شواطئ حيفا

أثناء هجوم القرش على الغواص الإسرائيلي
أثناء هجوم القرش على الغواص الإسرائيلي
 
الثلاثاء، 22-04-2025 07:27 ص
الوكيل الإخباري-  قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، إن سمكة قرش هاجمت غواصاً في أحد شواطئ الخضيرة في منطقة حيفا.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام عبرية إن طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء تلقت بلاغاً حول تعرّض سبّاح لعضّة من قبل سمكة قرش في أحد شواطئ الخضيرة.

وصرّح متحدث بلسان نجمة داود الحمراء بأن الغواصين يقومون بالبحث عن الرجل المصاب.

وأشار الإعلام العبري إلى أن الغواصين عثروا على معدات غوص في مكان البحث، ومن المرجّح أنها تعود للغواص.

وفي أعقاب الإعلان عن الهجوم، أعلنت الشرطة عن إغلاق الشاطئ أمام الجمهور حتى إشعار آخر.

كما دعت السلطات إلى الإبلاغ عن أي حادث غير عادي عبر الخط الساخن للشرطة الإسرائيلية.


روسيا اليوم
 
gnews

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أثناء هجوم القرش على الغواص الإسرائيلي

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