بالفيديو - سمكة قرش تبتلع غواصاً إسرائيلياً على شواطئ حيفا

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام عبرية إن طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء تلقت بلاغاً حول تعرّض سبّاح لعضّة من قبل سمكة قرش في أحد شواطئ الخضيرة.
وصرّح متحدث بلسان نجمة داود الحمراء بأن الغواصين يقومون بالبحث عن الرجل المصاب.
وأشار الإعلام العبري إلى أن الغواصين عثروا على معدات غوص في مكان البحث، ومن المرجّح أنها تعود للغواص.
وفي أعقاب الإعلان عن الهجوم، أعلنت الشرطة عن إغلاق الشاطئ أمام الجمهور حتى إشعار آخر.
كما دعت السلطات إلى الإبلاغ عن أي حادث غير عادي عبر الخط الساخن للشرطة الإسرائيلية.
‼️🚨سمكة قرش تهاجم غواصاً إسرائيلياً في بحر مدينة الخضيرة بالداخل المحتل. pic.twitter.com/DM69xffHE0— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) April 21, 2025
روسيا اليوم
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