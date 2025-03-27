الخميس 2025-03-27 08:45 ص
 

بالفيديو .. طفل صغير يقتحم حديقة البيت الأبيض

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض
طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض
 
الخميس، 27-03-2025 08:03 ص
الوكيل الإخباري-  تسلل طفل صغير عبر السياج الخارجي للبيت الأبيض يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه عناصر جهاز الخدمة السرية.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني غولييلمي، إن الطفل تمكن من التسلل عبر السياج في الحديقة الشمالية حوالي الساعة 06:30 مساءً، بعد نحو ساعة من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من المكتب البيضاوي.

وأضاف غولييلمي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمكن الضباط بسرعة من إعادة الطفل إلى والديه دون أي حوادث."

وأظهر مقطع فيديو، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ضابطًا مسلحًا يحمل طفلًا صغيرًا يرتدي سترة زرقاء بغطاء رأس عبر الحديقة، قبل أن يسلمه إلى ضابط آخر.



سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب يعيد إشعال الحرب التجارية..

أسواق ومال جمارك السيارات .. ترامب يثير غضبًا عالميًا

تعبيرية

طب وصحة اختبار بسيط للشم قد يكشف خطر الإصابة بمرض الزهايمر

ا

عربي ودولي قتلى وجرحى بإطلاق للنار في فلوريدا الأمريكية

G

الوفيات وفيات الخميس 27-3-2025

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض

منوعات بالفيديو .. طفل صغير يقتحم حديقة البيت الأبيض

تعبيرية

طب وصحة مرض مزمن يشير إليه "سعال المدخن"

حفرة عملاقة في العاصمة الكورية الجنوبية سول تبتلع سائق دراجة نارية

منوعات فيديو صادم .. الأرض تنشق وتبتلع سائق دراجة في كوريا الجنوبية

ل

طب وصحة تحذير طبي هام من مخاطر أكياس النيكوتين



 
 





الأكثر مشاهدة