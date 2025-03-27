بالفيديو .. طفل صغير يقتحم حديقة البيت الأبيض

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية، أنتوني غولييلمي، إن الطفل تمكن من التسلل عبر السياج في الحديقة الشمالية حوالي الساعة 06:30 مساءً، بعد نحو ساعة من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات من المكتب البيضاوي.
وأضاف غولييلمي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تمكن الضباط بسرعة من إعادة الطفل إلى والديه دون أي حوادث."
وأظهر مقطع فيديو، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ضابطًا مسلحًا يحمل طفلًا صغيرًا يرتدي سترة زرقاء بغطاء رأس عبر الحديقة، قبل أن يسلمه إلى ضابط آخر.
🚨 NEW: A child just breached the perimeter of the White House— Nick Sortor (@nicksortor) March 26, 2025
He was small enough to fit through the fence posts 😆
Secret Service picked him up and brought him back to his family “without incident”
It’ll be a great party story for the rest of his life pic.twitter.com/LelUIfsgRq
سكاي نيوز
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