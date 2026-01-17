السبت 2026-01-17 10:23 ص

بالفيديو: عائلة إندونيسية تتحول وجوهها إلى 'سحالي'

عائلة إندونيسية
 
السبت، 17-01-2026 09:07 ص

الوكيل الإخباري-   أصبحت عائلة مانورونغ من شمال سومطرة بإندونيسيا حديث مواقع التواصل بعد انتشار مقاطع توثّق حياتهم، إذ وُلد أربعة من بين ستة أشقاء وهم مصابون بمتلازمة وراثية نادرة تؤثر على ملامح الوجه.

ويعاني الأشقاء من متلازمة تريتشر كولينز، التي تُسبب تشوهات في بنية الوجه دون التأثير على الذكاء أو العمر المتوقع، لكنها فرضت تحديات اجتماعية كبيرة، أبرزها صعوبة العمل والتمييز.


ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حوّلت العائلة معاناتها إلى قصة نجاح، محققة شهرة واسعة وملايين المتابعين، لتصبح منصاتهم مصدر دخل ووسيلة لرفع الوعي بالحالات الوراثية النادرة وتعزيز القبول الذاتي.

 

 

