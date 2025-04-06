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بالفيديو.. مراسلة أمريكية تتعرض للضرب المبرح أثناء مقابلة ميدانية

غتغت
من موقع الحادث
 
الأحد، 06-04-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-  تعرضت المراسلة والناشطة سافانا كرافن أنتاو، التي تنتمي إلى منظمة "لايف أكشن" المؤيدة للحياة، لاعتداء جسدي أثناء إجراء مقابلة ميدانية مع أحد المارة في مدينة نيويورك حول قضية الإجهاض.

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ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز"، كانت سافانا تجري مقابلة مع أحد السكان عندما تطور النقاش بشكل مفاجئ إلى اعتداء جسدي. وفي مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر اللحظة التي تلقت فيها سافانا ضربات قوية على وجهها أثناء محاولتها مناقشة القضية مع إحدى السيدات.


الواقعة أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن الاعتداء يعد تعبيرًا عن العنف ضد الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا الحساسة مثل الإجهاض.

 

 
gnews

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