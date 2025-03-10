بالفيديو - مشهد مكرر ولكن لا يُملّ .. قطة تقتحم صلاة التراويح في وهران

ثم قفزت القطة على كتف الشيخ خلخال دحو، الذي عاملها بلطف، في لقطة لاقت استحسان رواد الإنترنت.
وانتشرت تعليقات تشيد بهدوء الإمام وتعاطفه مع القطة، واعتبر البعض أن هذا المشهد يعكس روح الإسلام الحقيقية، التي تدعو إلى الرحمة والرفق بالحيوان.
وما إن انتشر مقطع الفيديو حتى حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل، حيث أعاد المستخدمون مقارنة المشهد بالحالة المشابهة التي حدثت في رمضان قبل الماضي، عام 1444هـ/2023، داخل مسجد في ولاية برج بوعريريج، عندما قفزت قطة على كتف الإمام وليد مهساس خلال صلاة التراويح، وتعامل أيضًا معها بلطف، بينما كان يواصل تلاوته دون ارتباك.
وفي رمضان قبل الماضي، نشر الشيخ وليد مهساس بنفسه الفيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، حيث ظهر وهو يواصل الصلاة رغم قفز القطة عليه، في لقطة بدت وكأنها تداعبه أثناء إمامته للمصلين في مسجد أبو بكر الصديق.
الجزيرة
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