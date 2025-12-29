بتنظيم غير مسبوق.. 117 دقيقة فقط لأداء العمرة

وأفادت الهيئة في بيان لها السبت بأن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت 46 دقيقة، ومدة السعي 51 دقيقة، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف 10 دقائق، ومن المطاف إلى المسعى مدة 10 دقائق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت الهيئة حرصها من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل حركة المعتمرين داخل المسجد الحرام ومرافقه؛ ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان.
في عام 2025، بلغ عدد المعتمرين في الربع الأول أكثر من 15.2 مليون معتمر، وفي الربع الثاني نحو 5.44 مليون، وتصدر الذكور الفئة الأكبر عمومًا مع فئات عمرية معينة (مثل 25-34 سنة للداخل والخارج) تُشكل الأغلبية.
