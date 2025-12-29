الإثنين 2025-12-29 03:32 م

بتنظيم غير مسبوق.. 117 دقيقة فقط لأداء العمرة

المسجد الحرام
الإثنين، 29-12-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، السبت، أن متوسط زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة بلغ 117 دقيقة، وبلغت نسبة من أدى الطواف من المعتمرين في صحن المطاف 94 بالمئة ومن أدَّى السعي في الدور الأرضي 64 بالمئة.

وأفادت الهيئة في بيان لها السبت بأن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت 46 دقيقة، ومدة السعي 51 دقيقة، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف 10 دقائق، ومن المطاف إلى المسعى مدة 10 دقائق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".  

وأكدت الهيئة حرصها من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل حركة المعتمرين داخل المسجد الحرام ومرافقه؛ ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان.


في عام 2025، بلغ عدد المعتمرين في الربع الأول أكثر من 15.2 مليون معتمر، وفي الربع الثاني نحو 5.44 مليون، وتصدر الذكور الفئة الأكبر عمومًا مع فئات عمرية معينة (مثل 25-34 سنة للداخل والخارج) تُشكل الأغلبية.

 

 سكاي نيوز 

 
 


