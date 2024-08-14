"بث مباشر لمدة 12 يوما بلا نوم".. يوتيوبر يدخل موسوعة غينيس

قرر اليوتيوبر «نورم»، البالغ من العمر 19 عامًا، البقاء في بث مباشر لمدة 264 ساعة و24 دقيقة، بينما ظلت سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة في وضع الاستعداد خارج منزله، وذلك بعد أن تدهورت صحة اليوتيوبر الأسترالي.
وعلى الرغم من المخاوف بشأن سلامة اليوتيوبر، إلا أنه واصل اللعب بمساعدة شقيقه، الذي سكب عليه المياه من أجل أن يبقى مستيقظًا. ولاحظ العديد من المشاهدين أن البث استمر لفترة طويلة للغاية، وانتهى الأمر بحظر البث من يوتيوب، لكنه قرر الانتقال إلى منصة «Kick»، لكنه سرعان ما تعرض لحظر آخر.
وبعد عمليات الحظر، ذهب الشاب إلى موقع «X» ليطلب من إيلون ماسك إذا كان بإمكانه البث على منصته بسبب حظره من جميع المواقع.
The streamer trying to stay up for 264 hours hit their goal— Dexerto (@Dexerto) August 12, 2024
pic.twitter.com/177o8kzPBU
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