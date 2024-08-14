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"بث مباشر لمدة 12 يوما بلا نوم".. يوتيوبر يدخل موسوعة غينيس

اليوتيوبر الأسترالي "نورم"
اليوتيوبر الأسترالي "نورم"




 

الأربعاء، 14-08-2024 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   تحدٍ خطير قام به يوتيوبر شهير يدعى «نورم»، كاد أن يؤدي إلى وفاته، بعد بقائه مستيقظًا لمدة 12 يومًا متتالياً، ما جعله يدخل  موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن أبلغ المتابعون الشرطة من أجل إنقاذ حياته، وفقًا لما ذكره موقع ديلي ستار.


قرر اليوتيوبر «نورم»، البالغ من العمر 19 عامًا، البقاء في بث مباشر لمدة 264 ساعة و24 دقيقة، بينما ظلت سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة في وضع الاستعداد خارج منزله، وذلك بعد أن تدهورت صحة اليوتيوبر الأسترالي.


وعلى الرغم من المخاوف بشأن سلامة اليوتيوبر، إلا أنه واصل اللعب بمساعدة شقيقه، الذي سكب عليه المياه من أجل أن يبقى مستيقظًا. ولاحظ العديد من المشاهدين أن البث استمر لفترة طويلة للغاية، وانتهى الأمر بحظر البث من يوتيوب، لكنه قرر الانتقال إلى منصة «Kick»، لكنه سرعان ما تعرض لحظر آخر.


وبعد عمليات الحظر، ذهب الشاب إلى موقع «X» ليطلب من إيلون ماسك إذا كان بإمكانه البث على منصته بسبب حظره من جميع المواقع.

 

 

 المصدر :صحيفة الوطن 

gnews

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