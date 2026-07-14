بحث علمي يرصد تفوق النساء في جانب من مهارات تعدد المهام

وشملت الدراسة 78 مشاركاً، حيث أظهرت النتائج أن النساء أجبن عن نحو 24.76 سؤالاً من أصل 28 أثناء انشغالهن بمهمة أخرى، مقابل 20.24 سؤالاً لدى الرجال، مع تقارب جودة الإجابات بين الطرفين.
ويرجح الباحثون أن السبب قد يعود إلى اختلاف طريقة التركيز وتحديد أولوية المهام، مشيرين إلى أن القدرة على التعامل مع مهام متعددة ليست ثابتة، ويمكن تحسينها عبر التدريب والممارسة.
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