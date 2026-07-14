الثلاثاء 2026-07-14 01:08 م

بحث علمي يرصد تفوق النساء في جانب من مهارات تعدد المهام

ثشق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال قد يواجهون صعوبة أكبر من النساء في متابعة المحادثات أثناء القيام بمهام متعددة، رغم أن أداء الجنسين كان متقارباً في معظم اختبارات تعدد المهام.اضافة اعلان


وشملت الدراسة 78 مشاركاً، حيث أظهرت النتائج أن النساء أجبن عن نحو 24.76 سؤالاً من أصل 28 أثناء انشغالهن بمهمة أخرى، مقابل 20.24 سؤالاً لدى الرجال، مع تقارب جودة الإجابات بين الطرفين.

ويرجح الباحثون أن السبب قد يعود إلى اختلاف طريقة التركيز وتحديد أولوية المهام، مشيرين إلى أن القدرة على التعامل مع مهام متعددة ليست ثابتة، ويمكن تحسينها عبر التدريب والممارسة.
 
 


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